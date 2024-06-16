Блинкявичюте не отвечает, займет ли в случае успеха партии пост премьера и сформирует ли правительство

„Я возглавлю список на выборах в Сейм как председатель партии, потому что я беру на себя ответственность и чувствую большую ответственность за то, чтобы наши люди выбрали нас, социал-демократов. Это моя ответственность. Это также моя ответственность как председателя партии - если люди нам доверят - формировать правящее большинство и чтобы те, кто готов занять ту или иную должность, были на нее утверждены“, - сказала В. Блинкявичюте журналистам в субботу после конференции ЛСДП.