Блинкявичюте не отвечает, займет ли в случае успеха партии пост премьера и сформирует ли правительство

„Я возглавлю список на выборах в Сейм как председатель партии, потому что я беру на себя ответственность и чувствую большую ответственность за то, чтобы наши люди выбрали нас, социал-демократов. Это моя ответственность. Это также моя ответственность как председателя партии - если люди нам доверят - формировать правящее большинство и чтобы те, кто готов занять ту или иную должность, были на нее утверждены“, - сказала В. Блинкявичюте журналистам в субботу после конференции ЛСДП.
„Я рациональный человек, мудрый, с большим опытом и съевший не один пуд соли в политической жизни. Поэтому все решения, которые нужны народу Литвы, будут приняты. Это я вам обещаю“, - сказала она, отвечая на вопрос, начнет ли она формировать правительство после выборов.
В. Блинкявичюте была переизбрана в Европарламент на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в ЕП. Однако если она будет избрана в Сейм и намерена работать в литовском парламенте, ей придется отказаться от мандата члена ЕП. Однако В. Блинкевичюте также не отвечает, пойдет ли она на такой шаг. „Когда меня изберут, тогда и решу“, - сказала евродепутат.
„Конечно, у меня нет решения - я еще не избрана в Сейм. Так что же я сейчас буду здесь рассуждать? Когда меня изберут, тогда, поверьте, будут приняты самые лучшие решения. Самое сильное правительство, самые сильные люди, которые могут выполнять работу и выполняют ее, если они получат доверие народа, будут занимать ту или иную должность“, - повторила она.
До сих пор избегая ответа на вопрос, будет ли она баллотироваться на выборах в Сейм, председатель ЛСДП объявила в субботу, что возглавит список партии на предстоящих парламентских выборах.