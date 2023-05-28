Блинкявичюте: может быть вместо правительства Ландсбергису перезагрузить компьютер?

Несмотря на это, по ее словам, социал-демократы обещают поддержать инициативу досрочных выборов Сейма.

В рамках съезда ЛСДП обязала своих членов в советах вернуть неправомерно использованные муниципальные средства, предложила приостановить членство в партии для тех, кто будет находиться под следствием правоохранительных органов.

Члены съезда также большинством голосов решили, что В. Блинкявичюте продолжит руководить партией.

"11 и 12 июля в Вильнюсе состоится событие особой важности - саммит НАТО. Геополитическая ситуация напряженная. Война продолжается. Наступает рецессия, поэтому экономический рост выдыхается. Это потребует быстрых и эффективных экономических и социальных решений, о которых еще не слышали. В контексте подобных событий я ответственно говорю от имени съезда: то, что сейчас происходит в Сейме и правительстве, для нас неприемлемо", - сказала она.

По словам политика, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис “заявляет, что полон решимости все разрушить”.

“Правда, Габриэлюс Ландсбергис говорит, что лучше “перезагрузить”. Говорят, что хочет перегрузить весь Сейм и правительство. И вот у меня вопрос: может, пускай он лучше перезагрузит компьютер?”, - вопрошала В. Блинкявичюте.

Она сказала, что драгоценное время должно быть посвящено решению проблем людей - соцзащита, образование, система здравоохранения, а сейчас все это якобы затмевается.

“Уже больше недели вместо рациональных и взвешенных решений из лагеря консерваторов льются эмоции. Неизвестно, когда закончится эта суматоха", - продолжила В. Блинкявичюте.

По ее словам, кризис нужно разрешить быстро, иначе мы останемся непонятыми ни народом Литвы, ни международным сообществом.

“Время, которое отведено для работы на благо народа страны в Сейме и правительстве, сейчас уходит на выяснение взаимоотношений. В обход установленной в Конституции цепочки - президента. Противостоят ему”, — добавила лидер социал-демократов.

Если это правительство действительно не хочет или не может больше “служить народу Литвы”, то, по мнению В. Блинкявичюте, оно должно уйти в отставку, другой путь — изменить состав правительства по согласованию с президентом.