Билотайте о наплыве мигрантов из России в Финляндию: в Литве мы не замечаем подобных тенденций

"Мы следим за ситуацией в Литве, никаких изменений или новых тенденций не наблюдаем, но то, что происходит на финской границе, действительно вызывает тревогу", - заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.

"Пока мы не наблюдаем таких процессов modus operandi на нашей границе, чтобы через КПП на границе с Российской Федерацией организовывались мигранты, просящие предоставить убежище", - обратила внимание министр.

Однако министр подчеркивает, что это инструментализированная акция кремлевского режима. По ее словам, аналогичные процессы наблюдаются и в Эстонии.

В субботу Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией.

В последнее время на границе с Россией Финляндия регистрирует все больше мигрантов без документов.