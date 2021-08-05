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Было бы невероятно, если бы Александр Лукашенко позаботился о безопасности госграницы, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Билотайте: было бы невероятно, если бы Лукашенко позаботился о безопасности границы
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Если Лукашенко действительно обеспечит безопасность границы и начнет заботиться о ней, это будет невероятно, так как до сих пор все делалось так, чтобы эти люди с помощью белорусских военнослужащих легко могли перейти литовскую границу", - в четверг сказала она журналистам.

А. Лукашенко в четверг приказал своим силовым структурам закрыть "каждый метр границы".

В этом году белорусско-литовскую границу пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют это гибридной агрессией белорусского режима.

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