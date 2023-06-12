Без изменений: жители Литвы хотят видеть на посту президента Науседу

В ходе опроса, проведенного 12-29 мая 2023 г., респондентов просили ответить, кого они хотели бы видеть на посту президента Литвы после выборов главы страны в мае 2024 г. Фамилии респонденты называли сами, список возможных кандидатов им не предоставлялся. Опрошенные в мае 2023 г. жители спонтанно назвали фамилии 50 политиков и общественных деятелей.

Данные опроса показали, что 26,9 проц. взрослого населения Литвы хотели бы, чтобы Г. Науседа переизбрался на пост президента на второй срок.

На втором месте в рейтинговой таблице – Даля Грибаускайте, возглавлявшая Литву на протяжении двух каденций. Хотя экс-глава страны не раз повторяла, что не будет участвовать в выборах президента, еще раз на этом посту ее хотели бы видеть 8,1 проц. опрошенных.

На третьем месте – адвокат Игнас Вегеле – его на посту президента хотели бы видеть 7,2 проц. респондентов.

Среди наиболее часто упоминаемых фамилий жители указывали экс-премьера Саулюса Сквернялиса (7,1 проц.), председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилию Блинкявичюте (5,5 проц.), премьера Ингриду Шимоните (5,1 проц.). Также респонденты указывали парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса, министра обороны Арвидаса Анушаускаса, общественного деятеля Андрюса Тапинаса, снятого с поста президента в порядке импичмента Роландаса Паксаса, лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, председателя Сейма Викторию Чмилите-Нильсен, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и члена Сейма Аурелиюса Веригу.

4,8 проц. опрошенных жителей упоминали другие фамилии, 0,8 проц. ответили, что, по их мнению, нет достойных занять пост президента после выборов 2024 г. У 17 проц. не было мнения по этому вопросу – они считали, что еще слишком рано об этом думать и не указали никакой фамилии.

Опрос Baltijos tyrimai по заказу ELTA проводился 12-29 мая 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1009 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше) в 111 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.