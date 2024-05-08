Беспрецедентная ситуация: из-за условий Литвы ОБСЕ не будет следить за президентскими выборами в стране

О том, что представители ОБСЕ не приедут на выборы в Литву, стало известно 23 апреля 2024 года. ОБСЕ заявила, что требования Литвы нарушают обязательства членов организации.

С учетом того, что во время предвыборной кампании в Литве возможна дезинформация, нетолерантные заявления в социальных сетях, того, что надо тщательно отслеживать предвыборную кампанию в социальных сетях, интернете, в СМИ, ОБСЕ рекомендовала участие комиссии на выборах.

"Однако из-за выдвинутого условия мы не можем принять предложение", - указали представители организации.

Советник Главизбиркома Индре Раманавичене сказала, что обычно ОБСЕ наблюдала за выборами в Литве.

Приглашение на выборы ОБСЕ высылал МИД, поэтому ГИК не стал комментировать его содержание.