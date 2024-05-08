Беспрецедентная ситуация: из-за условий Литвы ОБСЕ не будет следить за президентскими выборами в стране

О том, что представители ОБСЕ не приедут на выборы в Литву, стало известно 23 апреля 2024 года. ОБСЕ заявила, что требования Литвы нарушают обязательства членов организации.
С учетом того, что во время предвыборной кампании в Литве возможна дезинформация, нетолерантные заявления в социальных сетях, того, что надо тщательно отслеживать предвыборную кампанию в социальных сетях, интернете, в СМИ, ОБСЕ рекомендовала участие комиссии на выборах.
"Однако из-за выдвинутого условия мы не можем принять предложение", - указали представители организации.
Советник Главизбиркома Индре Раманавичене сказала, что обычно ОБСЕ наблюдала за выборами в Литве.
Приглашение на выборы ОБСЕ высылал МИД, поэтому ГИК не стал комментировать его содержание.
МИД подтвердил Delfi, что приглашал членов ОБСЕ на выборы в Литве, но без россиян и белорусов.
"Литва, соблюдая международные обязательства, пригласила представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и страны ОБСЕ, за исключением агрессора России и ее сообщницы Беларуси, наблюдать за выборами", - указали представители МИД, объяснив, что политика развязавших войну российского и белорусского режимов враждебна в отношении Литвы и других стран региона и является угрозой для них.
МИД считает, что приглашение представителей этих стран на выборы было бы насмешкой над демократией.
"Международная изоляция преступных режимов России и Беларуси – последовательное и принципиальное направление внешней и внутренней политики обороны Литвы, которое мы намерены продолжать", - указали представители МИД.