Берлин: Силы бундесвера в Литве не нарушат Акт Россия - НАТО

В соглашении перечислены обозримые условия безопасности, указали в Берлине. В последние годы Россия неоднократно нарушала их, дойдя до агрессивной войны, добавили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Военное вторжение РФ в Украину является "вопиющей противоположностью" Основополагающему акту, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Поэтому Берлин "в данный момент не может считать себя связанным" этим документом, добавил он. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что НАТО не следует расторгать договор. Переговоры с Москвой о возможном новом соглашении "в данный момент бесперспективны", отметил Хебештрайт.

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