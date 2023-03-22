Бенкунскас займется улучшением общественного транспорта Вильнюса

"Город должен сделать такие работы, чтобы общественный транспорт стал естественной частью их выбора. Общественный транспорт должен стать основой передвижения вильнюсцев не из-за какого-то принуждения, а из-за удобства. В этой области будет много работы и инвестиций, чтобы сделать общественный транспорт действительно нашим выбором", — пояснил во вторник телеканалу LRT В. Бенкунскас.

"Построить метро или трамвайную линию за четыре года нереально, хотя я верю, что однажды это обязательно произойдет в Вильнюсе, когда Вильнюс будет расти, увеличится население, нас станет больше", — добавил он.

В сфере общественного транспорта мэр Вильнюса надеется обновить транспортный парк, расширить сеть остановок и повысить интенсивность маршрутов. По его мнению, это обеспечит большую привлекательность общественного транспорта.

"Если мы обновим весь наш автобусный и троллейбусный парк и еще получим дополнительные автобусы на водороде, если мы расширим сеть полос А, расширим сеть остановок, обеспечим более частые, более интенсивные маршруты, это станет действительно большим прорывом вперед, что, безусловно, будет способствовать повышению привлекательности и удобства общественного транспорта", — прокомментировал он.