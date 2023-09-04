Белый дом: Россия и Северная Корея ведут тайные переговоры о поставках оружия

Предположительно, Россия может обещать КНДР поддержку в ООН в обмен на поставки вооружения — так как, будучи членом Совета Безопасности ОНН, РФ может налагать вето на его резолюции. Чем Москва уже неоднократно пользовалась, блокируя ужесточение санкций против Пхеньяна.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать продукцию вооружения. И, конечно же, мы предпримем действия напрямую, разоблачая и вводя санкции против отдельных лиц и организации, которые содействуют сделкам с оружием между этими двумя странами. Любая сделка по оружию между Северной Кореей и Россией будет прямым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — заключил Джон Кирби.