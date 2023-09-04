Белый дом: Россия и Северная Корея ведут тайные переговоры о поставках оружия

Об этом на минувшей пресс-конференции сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
По словам Кирби, "министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России". Лидеры РФ и КНДР обменялись посланиями, после чего в КНДР направилась еще одна группа российских чиновников. Переговоры по оружию между Северной Кореей и Россией "активно продвигаются", заявила в среду американская сторона со ссылкой на новые разведывательные данные. Эти письма "носили скорее поверхностный характер", считает Кирби, однако эти обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы.
По итогам переговоров Россия должна получить "значительное количество боеприпасов нескольких типов, которые военные РФ намерены использовать в Украине", предупредил Кирби. Ко всему прочему, Москва может заключить с Пхеньяном сделку на покупку сырья для производства вооружения. Белый дом заявил, что особое внимание уделяется артиллерийским боеприпасам, поскольку российской стороне важно удержать оккупированные земли в разгар контрнаступления Украины. Напомним, что еще в 2022 году РФ начала закупать у Северной Кореи ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины.
Предположительно, Россия может обещать КНДР поддержку в ООН в обмен на поставки вооружения — так как, будучи членом Совета Безопасности ОНН, РФ может налагать вето на его резолюции. Чем Москва уже неоднократно пользовалась, блокируя ужесточение санкций против Пхеньяна.
"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать продукцию вооружения. И, конечно же, мы предпримем действия напрямую, разоблачая и вводя санкции против отдельных лиц и организации, которые содействуют сделкам с оружием между этими двумя странами. Любая сделка по оружию между Северной Кореей и Россией будет прямым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — заключил Джон Кирби.