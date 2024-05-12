2024.05.12 11:43

"Белые перчатки": в первые часы голосования в день выборов поступило 14 сообщений о возможных нарушениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
За первые четыре часа голосования на воскресных президентских выборах и референдуме о гражданстве "Белые перчатки" получили от наблюдателей и жителей 14 сообщений о возможных нарушениях.

Как сообщили агентству Elta представители общественной организации "Белые перчатки", к 11:00 наблюдатели уже посетили 29 участков, серьезных нарушений пока не зафиксировано.

Между тем от наблюдателей и жителей поступило 14 сообщений о возможных нарушениях.

"Мы получили от наблюдателей и жителей 14 сообщений о возможных нарушениях (в день выборов). Более половины из них связаны с политической рекламой и несоблюдением запрета на политическую рекламу в агитационный период. Около трети из них связаны с работой избирательной комиссии", – сообщил Elta представитель организации.

Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии