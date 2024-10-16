"Белые перчатки" приглашают волонтеров для наблюдения за вторым туром выборов в Сейм

Кроме того, в воскресенье вечером волонтеры до поздней ночи следили за подсчетом голосов – здесь также были зафиксированы мелкие нарушения порядка подсчета голосов, установленного Главной избирательной комиссией (Главизбирком), говорится в сообщении.

„Иногда по незнанию, в спешке или просто от человеческой усталости комиссии не соблюдают процедуру подсчета голосов, предусмотренную Главизбиркомом, а когда наблюдатели обращают на это внимание, то ошибки обычно исправляются“, – цитируется в пресс-релизе руководитель „Белых перчаток“ Вальдемар Баран.

Тем не менее, организация готовится ко второму туру выборов и приглашает волонтеров регистрироваться для наблюдения за голосованием во втором туре.