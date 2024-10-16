2024.10.16 10:00

"Белые перчатки" приглашают волонтеров для наблюдения за вторым туром выборов в Сейм

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В ходе первого тура выборов в Сейм независимые наблюдатели посетили почти 220 избирательных участков, еще 80 избирательных участков – до дня выборов, сообщается в пресс-релизе „Белых перчаток“. По данным организации, за весь первый тур наблюдатели от данной организации зафиксировали более 150 возможных нарушений и ошибок в работе избирательных комиссий.

Кроме того, в воскресенье вечером волонтеры до поздней ночи следили за подсчетом голосов – здесь также были зафиксированы мелкие нарушения порядка подсчета голосов, установленного Главной избирательной комиссией (Главизбирком), говорится в сообщении.

„Иногда по незнанию, в спешке или просто от человеческой усталости комиссии не соблюдают процедуру подсчета голосов, предусмотренную Главизбиркомом, а когда наблюдатели обращают на это внимание, то ошибки обычно исправляются“, – цитируется в пресс-релизе руководитель „Белых перчаток“ Вальдемар Баран.

Тем не менее, организация готовится ко второму туру выборов и приглашает волонтеров регистрироваться для наблюдения за голосованием во втором туре.

„Досрочное голосование начнется в следующий вторник. А для того, чтобы на участках было как можно больше независимых наблюдателей, организация приглашает присоединиться всех неравнодушных граждан“, – сообщает организация.

Как указано в сообщении организации, регистрация в качестве независимого наблюдателя за выборами на сайте „Белые перчатки“ продлится до 20 октября.

Следует напомнить, что независимыми наблюдателями на выборах могут стать совершеннолетние лица, беспартийные, не занимающие должностей политического доверия и не ведущие активной агитации. Кроме того, организация применяет годичный период „политического охлаждения“ к бывшим членам избирательных комиссий и партийным наблюдателям, говорится в сообщении.

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