Белорусы во всем мире сегодня проведут акции, приуроченные к третьей годовщине выборов 2020 года

В Литве местом сбора назначена Кафедральная площадь в Вильнюсе. Начало в 18:00. В Клайпеде сбор назначен у арки в сквере Дане на 19:00.

Светлана Тихановская обратилась к белорусам на третью годовщину президентских выборов. По ее словам, 9 августа 2020 года могло стать началом новой Беларуси, белорусы бросили вызов системе, потому что были уверены в своей правоте. За три года они пережили многое, но не утратили милосердие и вышли из испытаний закаленными, продолжая идти вперед.

"9 августа не простая дата для каждого белоруса. Разве не так? Этот день мог бы стать началом новой Беларуси. Беларуси, в которой никогда не будет политзаключенных и преследования за инакомыслие. Беларуси, где разговор на родном языке - повод для гордости, а не насилия. Беларуси, куда хотят попасть, а не откуда спешат уехать", - сказала Светлана Тихановская.