Белорусский металлургический завод обходит санкции через литовские компании

В мае "Белорусский металлургический завод" попал под санкции Украины, в августе — Евросоюза и США. Они предусматривают, что средства БМЗ в Европе должны быть заморожены, никакие средства и экономические ресурсы не могут быть переданы заводу прямо или косвенно. Сознательный и намеренный обход санкций запрещен, напоминает "Еврорадио".

В июле 2023 года руководство БМЗ заявило, что компания нашла новые рынки сбыта, все ключевые показатели холдинга выполнены, а в первом полугодии 2023 года завод экспортировал продукцию на $660,5 млн.

В распоряжении журналистов оказались договоры БМЗ с компаниями Milca Baltija и Eurologykos bazė. Обе зарегистрированы в Литве.

Milca Baltija уже попала в поле зрения журналистов-расследователей. В сентябре 2023 года BRC опубликовал статью о том, что эта литовская компания помогает обходить санкции "Гродно Азота": под видом узбекских перевозит удобрения в Европу.

Сама компания не скрывает в LinkedIn, что основная сфера ее деятельности — торговля на рынке стали.