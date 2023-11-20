Белорусский металлургический завод обходит санкции через литовские компании

В мае "Белорусский металлургический завод" попал под санкции Украины, в августе — Евросоюза и США. Они предусматривают, что средства БМЗ в Европе должны быть заморожены, никакие средства и экономические ресурсы не могут быть переданы заводу прямо или косвенно. Сознательный и намеренный обход санкций запрещен, напоминает "Еврорадио".
В июле 2023 года руководство БМЗ заявило, что компания нашла новые рынки сбыта, все ключевые показатели холдинга выполнены, а в первом полугодии 2023 года завод экспортировал продукцию на $660,5 млн.
В распоряжении журналистов оказались договоры БМЗ с компаниями Milca Baltija и Eurologykos bazė. Обе зарегистрированы в Литве.
Milca Baltija уже попала в поле зрения журналистов-расследователей. В сентябре 2023 года BRC опубликовал статью о том, что эта литовская компания помогает обходить санкции "Гродно Азота": под видом узбекских перевозит удобрения в Европу.
Сама компания не скрывает в LinkedIn, что основная сфера ее деятельности — торговля на рынке стали.
Некоторые люди, связанные с компанией в соцсети, отмечают в своих профилях, что они из Беларуси. А некоторые ведут бизнес в Беларуси. Например, торговый представитель Milsa Baltija Сергей Галда.
Согласно документам, Milca Baltija и Eurologisticos bazė связаны, так как ЗАО Milca Baltija заплатило БМЗ за три заказа UAB Eurologysikos bazė на общую сумму около 200 000 евро. Страной назначения товаров, приобретенных Milca Baltija, является Турция.
Контракт БМЗ с Milca Baltija действует с 31 мая 2022 года. То есть уже после 2 марта 2022 года, когда санкции начали действовать.
"Такие действия литовских компаний можно рассматривать как нарушение санкций Евросоюза, перечисленных в статье 1q Регламента Совета (ЕС) 2022/355 от 2 марта 2022 года. Они запрещают прямую или косвенную закупку и транспортировку чугуна и стали, и продукцию из них, если эти товары находятся в Беларуси или производятся там.
Журналисты обратились за комментариями к Milca Baltija и Eurologysikos bazė с просьбой объяснить, почему они продолжили подписывать контракты с БМЗ после запрета на торговлю белорусскими металлами. На момент публикации "Еврорадио" ответа не получило.