Белорусские источники: Лукашенко готовит хранилище для ядерного оружия

„Беларуская выведка“ сообщает, что на этом советском объекте обновили вентиляционную систему, оборудовали защищающие от радиации фильтры.

„По нашей оценке этот канал может быть связан с демократической белорусской оппозицией или уехавшими за границу бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси. Были случаи, когда опубликованная там информация потом подтверждалась“, – сказали Delfi представители разведки.

Предполагается, что все эти работы были „проведены для принятия на хранение элементов переданных Россией элементов ядерного оружия, возможно, боеголовок для ракет.“С учетом огромных расходов, объемов работ и совокупности других признаков, можно утверждать, что арсенал готовят к хранению элементов тактического ядерного оружия.

„На территории в/ч создан отдельный (усиленный) отдел ВКР КГБ. С местным населением ведется активная оперативная работа, создается „местечковый“ агентурный аппарат. Речь идет о скором введении „санитарной зоны“ для гражданского населения вплоть до введения пропускного режима для гражданских“, – пишет „Беларуская выведка“.

Сообщается об установке и маскировке системы спутниковой связи, полной замене системы силовых подземных кабелей, установке противопожарных и противодымных ворот и дверей.

По нашим данным, пока на этом объекте оружия нет. Ранее здесь неоднократно проводили учения по погрузке и разгрузке с использованием макетов боеголовок и оборудования для запуска ракет „Искандер““, – сказано в публикации.

Военная база „Камыш“ в Новоколосове ранее была известна, как закрытый военный городок Столбцы-2“, находящийся рядом с воинской частью 25819 – бывшего 25-го арсенала стратегических ракетных сил СССР.

В этом арсенале до 1996 г. вместе с ракетами хранили и ядерные боеголовки, а сама база была частью ядерного щита СССР.

В 1996 г. Российская армия вывезла с этого объекта все ядерное вооружение, объект был заброшен. Рядом с поселком до сих пор действует воинская часть.