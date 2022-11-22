Белорус хочет, чтобы литовские активы "Беларуськалия" пошли на компенсацию жертвам лукашенковских репрессий

В сентябре стало известно, что основной собственник компании Biriu kroviniu terminalas, управляющей терминалом насыпных грузов в порту Клайпеды, Игорь Удовицкий хочет выкупить пакет акций, принадлежащий "Беларуськалию".

На протяжении многих лет продукция "Беларуськалия" поставлялась на зарубежные рынки через порт Клайпеды. Белорусский производитель по договоренности владел 30% акций Biriu kroviniu terminalas (BKT). Он выкупил их в 2013 году за 30 млн долларов. Однако "Беларуськалий" попал под санкции и с февраля этого года прекратил поставлять удобрения через терминал.

Игорь Удовицкий обращался в Совет по конкуренции Литвы, чтобы получить разрешение на сделку. Сейчас ему прямо и косвенно принадлежат 70% компании. В результате бизнесмен может стать единоличным владельцем терминала.

После того, как о ситуации стало известно, в кабинет премьер-министра Литвы поступило обращение от белоруса Виталия Алейника. Из ответа на него следует, что сделка Удовицкого с "Беларуськалием" под вопросом.

"Я и мои сограждане были искренне удивлены, когда узнали о намерении одного из литовских бизнесменов структурировать сделку о покупке акций группы «Беларуськалий». Как только сделка была положена на стол Совета по конкуренции Литвы, я немедленно просил этот отдел наложить вето на сделку, даже не разбираясь в сути ее воздействия на конкуренцию в этом секторе литовской экономики. К сожалению, Совет по конкуренции Литвы дал свой отзыв, что будет не в состоянии наложить вето на сделку, так как вопрос не входит в сферу их компетенции", — отмечал белорус в своем обращении.

"Наша цель — передать эти активы и ресурсы людям, пострадавшим от репрессий в Беларуси, в том числе и репрессированным работникам "Беларуськалия", — говорит Виталий Алейник.

Но может ли быть конкретный механизм для такого использования активов?

"Еще в начале года я подал ходатайство в Генпрокуратуру Литвы, чтобы на белорусские активы были (по крайней мере, в пределах юрисдикции Литвы) наложены ограничения в плане невозможности передачи прав собственности на них и так далее, — говорит Виталий Алейник. — Прокурор официально мне ответил, что данное ходатайство приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в Литве по фактам преступлений режима против граждан Беларуси, согласно принципам универсальной юрисдикции. Санкции — это политический инструмент: сегодня ввели, завтра отменили", — замечает Виталий.

А вот юридический процесс так просто политикой не остановишь: поэтому именно в рамках юридического процесса активисты могут "перетянуть" даже санкционные активы в русло Уголовного кодекса и дальше разбираться, как по факту реализовывать решение суда, поясняет активист.

Он приводит пример: на днях Янулявичюс из Конфедерации промышленников Литвы заявил, что они могут использовать санкционные активы для "компенсации потерь инвесторов и физлиц", если Лукашенко национализирует их бизнес в Беларуси.

"Значит, вполне такие активы использовать можно. Но я убежден, что прежде всего это нужно использовать в пользу пострадавших белорусов, а не каких-то инвесторов, которые годами крутились вокруг диктатуры, а теперь встрепенулись", — отмечает Алейник.

Активист считает, что в случае продажи белорусские активы за рубежом должны приоритетно использоваться для компенсации потерь пострадавших, в том числе и сотрудников "Беларуськалия". Но он отмечает и другое: Беларуси выгодно сотрудничать с Литвой и иметь свои активы в Клайпеде с точки зрения логистических затрат, диверсификации экспортных каналов и т.д. То, что режим начал распродавать "семейное серебро" в виде активов того же "Беларуськалия", не соответствует национальным интересам белорусов.

"Уверен, что надо всеми силами сохранить наши активы за границей в руках белорусов до тех пор, когда мы сможем их использовать в самой Беларуси", — подытоживает он.

В ответе от литовского правительства подчеркнуто, что Литва занимает последовательную позицию, согласно которой осуждает Россию и Беларусь за их действия, и "прилагает все усилия для оказания максимально сильного дипломатического, политического и экономического давления".

"В рамках экономического давления необходимо обеспечить безусловное выполнение всеми физическими и юридическими лицами режима санкций Европейского союза и целей ограничительных мер ЕС", — говорится в ответе.

"Беларуськалий" находится в списке подсанкционных компаний. В письме отмечается, что средства и экономические ресурсы подсанкционных организаций и лиц должны быть заморожены без возможности их использования.