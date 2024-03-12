Беларуси вручена нота протеста в связи со смертью задержанного гражданина Литвы

В пресс-релизе сказано, что консульских работников Литве должным образом не информировали о задержании гражданина ЛР, о его здоровье, не были созданы условия для свиданий с заключенным и предоставления ему консульской помощи.

"Такими действиями Беларусь грубо нарушила Венскую конвенцию. Литва требует немедленно официально информировать МИД о причинах ареста гражданина ЛР, состоянии его здоровья на момент задержания и обо всех связанных с этим обстоятельствах, а также подтвердить факт смерти этого человека, указать время и место его смерти, обстоятельства смерти и причины.

МИД отмечает, что в последнее время враждебные и провокационные действия беларусских ведомств против граждан Литвы, проживающих или временно находящихся в Беларуси, стали намного активнее.