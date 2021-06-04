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Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы, МИД заявляет решительный протест в связи с нарушением положений Венской конвенции.
Беларусь задержала перевозивший диппочту автомобиль, МИД заявляет протест
© Reuters / Scanpix

Как сообщает МИД, на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны.

Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.

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