Беларусь задержала перевозивший диппочту автомобиль, МИД заявляет протест

Как сообщает МИД, на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.
"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.
Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны.
Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.
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