18 августа 2023 г. 13:48

Беларусь выставила на границе с Литвой плакат: "Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться!"

 
"Наша Нiва"
ФОТО: "Наша Нiва"

Белорусские власти "нанесли ответный удар" литовской стороне. Литва еще 9 августа поставила щиты на границе с предупреждениями о рисках при поездках в Беларусь, пишет "Наша нiва".

"Не рискуй своей безопасностью, не едь в Беларусь, можешь не вернуться", — было написано на литовских щитах на литовском и английском языках.

Белорусские власти со своей стороны решили также разместить плакаты.

"Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться! Невозможно не влюбиться в Беларусь с первого взгляда. Министерство иностранных дел предупреждает: Беларусь покорит ваше сердце и вы останетесь там навсегда", — написано на нем по-английски и по-литовски.

Насколько известно, плакат в пограничном пункте пропуска Лоша повесили вчера — за день до закрытия пункта.

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"Наша Нiва"
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