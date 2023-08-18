Беларусь выставила на границе с Литвой плакат: "Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться!"

"Не рискуй своей безопасностью, не едь в Беларусь, можешь не вернуться", — было написано на литовских щитах на литовском и английском языках.

Белорусские власти со своей стороны решили также разместить плакаты.

"Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться! Невозможно не влюбиться в Беларусь с первого взгляда. Министерство иностранных дел предупреждает: Беларусь покорит ваше сердце и вы останетесь там навсегда", — написано на нем по-английски и по-литовски.