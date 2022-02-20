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После учений в Беларуси не останется ни российских частей, ни военных. Это повторил министр иностранных дел Беларуси буквально несколько дней назад. Впрочем, чего стоят такие слова Минска, уже понятно: в страну стянулось еще больше российских военных и техники. И они уже сосредоточены не только в приграничных с Украиной районах, но и в обратном направлении - всего в нескольких десятках километров от Литвы.
Беларусь раскрывает карты: российские войска стягиваются не только к границе Украины, но и Литвы
© Anželos Lapėnienės nuotr.

Еще 16 февраля, когда Россия объявила о якобы выводе части своих войск из Беларуси и от границ с Украиной, казалось, есть проблеск надежды на то, что мобилизация российских сил вблизи Украины, длившаяся несколько месяцев, закончится.

"После этих учений от России не останется ни солдата, ни единицы военной техники. Об этом уже заявили и Минобороны, и президент Лукашенко", — заверил 16 февраля глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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Правда, потом произошла путаница, вызванная Александром Лукашенко.

"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - сказал Лукашенко 17 февраля.

И, наконец, в субботу появился Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси, который заявил, что "война никому не нужна" и что совместные учения с россиянами завершатся, как и планировалось, 20 февраля. Он неожиданно опроверг слова Макея об выводе войск.

"Никто не говорил, что российские солдаты вернутся в Россию завтра или послезавтра. Неожиданные проверки продолжаются. Когда и до каких пор, это будет зависеть от Главнокомандующего Вооруженными Силами", — сказал А. Вольфович.

Российские вертолеты возле Литвы

Офицер российского происхождения, окончивший там военное училище и формально командовавший белорусскими вооруженными силами, не раскрыл, сколько российских войск и техники в настоящее время дислоцировано в Беларуси. Однако из западных источников известно о более 30 000 российских военнослужащих.

По разным оценкам, Россия, стянувшая от 150 000 до 190 000 военнослужащих, похоже, не собирается отступать, наоборот, в последние дни в Беларусь стекаются новые колонны российских войск, концентрируясь на юге страны, практически у границы с Украиной. Но не только там — на спутниковых снимках видно, что около 50 российских военных вертолетов дислоцированы недалеко от литовской границы, на Лидском аэродроме.

На спутниковых снимках видны ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные Ми-8 на этом военном аэродроме, который находится всего в 35 км от границы с Литвой. Российские военные вертолеты мобилизуются в то время, когда Россия запускает стратегические ядерные учения "Гром", которые описываются как угрожающий сигнал Североатлантическому союзу не вмешиваться в то, что может начаться в Украине в ближайшие дни.

В это время российские войска все еще концентрируются на юге Беларуси, в районе Гомеля, с десятками ударных вертолетов и штурмовиков Су-25, дислоцированных на авиабазе Лунинец и Речица. И этого России, похоже, мало – Кремль, заявивший недавно об отводе войск, похоже, только усилил концентрацию своих сил в Беларуси.

Продолжается концентрация военной техники

На видео из России и Беларуси за последние дни видно, как с белорусской стороны к границе перебрасываются тяжелые части. Здесь наблюдалась колонна огнеметчиков ТОС-1 - эти системы стреляют 220-мм реактивными снарядами с термобарическими патронами на дальность до 6 км.

Еще одна движущаяся колонна российских солдат была замечена на пути из Мозыря в Хойники, ближе к границе с Украиной. Еще одна колонна с системами ПВО, С-300, была замечена движущейся со старой и заброшенной бывшей базы советской стратегической авиации в Прибытках, где недавно открылся военный госпиталь.

А в самом Гомеле на железнодорожном вокзале наблюдалась разгрузка российской военной техники - если бы Россия вывела свои войска, то это была бы погрузка, а не наоборот. Наконец, в самом Гомеле появились специализированные части русской армии: инженерные и переправочные средства – понтонные мосты, катеры.

За передвижением российских сил внимательно следил американский самолет-разведчик E-8C J-STARS.

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