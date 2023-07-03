Банк Литвы: основные риски для финансовой системы – последствия войны, состояние экономики, кибератаки

"Финансовые учреждения очень серьезно относятся к рискам последствий войны России против Украины. По мнению респондентов, наиболее вероятными потрясениями для финансовой системы Литвы в ближайшие 6 месяцев являются существенное замедление экономического роста, рост процентных ставок и ухудшение геополитической ситуации в связи с дальнейшим ходом войны России против Украины", - говорит Довидас Подерис, старший экономист Отдела макропруденциального анализа Банка Литвы.

За год условия процентных ставок существенно изменились, а внезапное и значительное повышение процентных ставок оказало влияние на деятельность финансовых учреждений и оценку рисков. Чуть более трети респондентов указали, что спрос на продукты, предлагаемые финансовыми учреждениями, снижается по мере роста процентных ставок. Особенно выделялись кредитные унии: почти две трети опрошенных кредитных уний утверждали, что спрос на их продукты снизился.

Однако за счет более высоких процентных доходов увеличилась прибыльность. Чаще увеличивалась прибыльность банков и кредитных уний, повышение прибыльности упомянули 30 проц. участников опроса. Другим эффектом повышения процентных ставок является увеличение числа опаздывающих с выполнением своих долговых обязательств вовремя. Пятая часть опрошенных финансовых учреждений утверждает, что ощутила на себе такое влияние.