Банк Литвы: основные риски для финансовой системы – последствия войны, состояние экономики, кибератаки

"Финансовые учреждения очень серьезно относятся к рискам последствий войны России против Украины. По мнению респондентов, наиболее вероятными потрясениями для финансовой системы Литвы в ближайшие 6 месяцев являются существенное замедление экономического роста, рост процентных ставок и ухудшение геополитической ситуации в связи с дальнейшим ходом войны России против Украины", - говорит Довидас Подерис, старший экономист Отдела макропруденциального анализа Банка Литвы.
За год условия процентных ставок существенно изменились, а внезапное и значительное повышение процентных ставок оказало влияние на деятельность финансовых учреждений и оценку рисков. Чуть более трети респондентов указали, что спрос на продукты, предлагаемые финансовыми учреждениями, снижается по мере роста процентных ставок. Особенно выделялись кредитные унии: почти две трети опрошенных кредитных уний утверждали, что спрос на их продукты снизился.
Однако за счет более высоких процентных доходов увеличилась прибыльность. Чаще увеличивалась прибыльность банков и кредитных уний, повышение прибыльности упомянули 30 проц. участников опроса. Другим эффектом повышения процентных ставок является увеличение числа опаздывающих с выполнением своих долговых обязательств вовремя. Пятая часть опрошенных финансовых учреждений утверждает, что ощутила на себе такое влияние.
Рост оценки значимости риска кибератак со стороны финансовых учреждений по сравнению с предыдущим полугодием считается существенным, т.е. учреждения оценили его как значительно более важное, чем полгода назад. С другой стороны, лучше всего финансовые учреждения оценивают возможности снижения рисков кибератак. За рассматриваемый период почти каждый пятый участник опроса заявил, что сталкивался с кибератаками. Это примерно соответствует уровню кибератак, предшествовавших военному вторжению России в Украину
Значительное замедление роста литовской экономики и ухудшение финансового состояния домохозяйств обычно указывают в качестве наиболее актуальных рисков для представляемых респондентами учреждений в ближайшие шесть месяцев. Эти риски назвали 31 и 27 проц. респондентов соответственно. За полгода актуальность ухудшения финансового состояния нефинансовых учреждений снизилась – только 5 проц. респондентов указали этот риск как наиболее важный для представляемого учреждения, т.е. в три раза меньше, чем в предыдущий период.
По сравнению с предыдущим полугодием на 10 проц. меньшая доля финансовых учреждений прогнозирует увеличение убытков из-за неплатежеспособности компаний в ближайший год. 32 проц. участвовавших в опросе учреждений прогнозировали, что их убытки из-за неплатежеспособности компаний в следующие 12 месяцев увеличатся.
Финансовые учреждения, принявшие участие в опросе, видят наибольший риск банкротства компаний строительной и транспортной деятельности. За полгода наиболее возрос прогнозируемый риск банкротства компаний, занимающихся транспортной, производственной и торговой деятельностью. Этот риск больше всего снизился в сфере размещения и общественного питания, творческой, художественной и развлекательной деятельности. Наименьший риск банкротства прогнозируется в информационно-коммуникационном, административном и сельскохозяйственном секторах.