03 июля 2023 г. 11:22

Банк Литвы: основные риски для финансовой системы – последствия войны, состояние экономики, кибератаки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Хотя тройка основных рисков для финансовой системы Литвы за шесть месяцев не изменилась, важность риска кибератак значительно возросла, свидетельствует новейший опрос финансовых учреждений. Для самих финансовых учреждений наиболее актуальными являются риски, связанные с состоянием экономики и ухудшением финансового положения домохозяйств, сообщает Банк Литвы.

"Финансовые учреждения очень серьезно относятся к рискам последствий войны России против Украины. По мнению респондентов, наиболее вероятными потрясениями для финансовой системы Литвы в ближайшие 6 месяцев являются существенное замедление экономического роста, рост процентных ставок и ухудшение геополитической ситуации в связи с дальнейшим ходом войны России против Украины", - говорит Довидас Подерис, старший экономист Отдела макропруденциального анализа Банка Литвы.
За год условия процентных ставок существенно изменились, а внезапное и значительное повышение процентных ставок оказало влияние на деятельность финансовых учреждений и оценку рисков. Чуть более трети респондентов указали, что спрос на продукты, предлагаемые финансовыми учреждениями, снижается по мере роста процентных ставок. Особенно выделялись кредитные унии: почти две трети опрошенных кредитных уний утверждали, что спрос на их продукты снизился.
Однако за счет более высоких процентных доходов увеличилась прибыльность. Чаще увеличивалась прибыльность банков и кредитных уний, повышение прибыльности упомянули 30 проц. участников опроса. Другим эффектом повышения процентных ставок является увеличение числа опаздывающих с выполнением своих долговых обязательств вовремя. Пятая часть опрошенных финансовых учреждений утверждает, что ощутила на себе такое влияние.

Рост оценки значимости риска кибератак со стороны финансовых учреждений по сравнению с предыдущим полугодием считается существенным, т.е. учреждения оценили его как значительно более важное, чем полгода назад. С другой стороны, лучше всего финансовые учреждения оценивают возможности снижения рисков кибератак. За рассматриваемый период почти каждый пятый участник опроса заявил, что сталкивался с кибератаками. Это примерно соответствует уровню кибератак, предшествовавших военному вторжению России в Украину

Значительное замедление роста литовской экономики и ухудшение финансового состояния домохозяйств обычно указывают в качестве наиболее актуальных рисков для представляемых респондентами учреждений в ближайшие шесть месяцев. Эти риски назвали 31 и 27 проц. респондентов соответственно. За полгода актуальность ухудшения финансового состояния нефинансовых учреждений снизилась – только 5 проц. респондентов указали этот риск как наиболее важный для представляемого учреждения, т.е. в три раза меньше, чем в предыдущий период.

По сравнению с предыдущим полугодием на 10 проц. меньшая доля финансовых учреждений прогнозирует увеличение убытков из-за неплатежеспособности компаний в ближайший год. 32 проц. участвовавших в опросе учреждений прогнозировали, что их убытки из-за неплатежеспособности компаний в следующие 12 месяцев увеличатся.
Финансовые учреждения, принявшие участие в опросе, видят наибольший риск банкротства компаний строительной и транспортной деятельности. За полгода наиболее возрос прогнозируемый риск банкротства компаний, занимающихся транспортной, производственной и торговой деятельностью. Этот риск больше всего снизился в сфере размещения и общественного питания, творческой, художественной и развлекательной деятельности. Наименьший риск банкротства прогнозируется в информационно-коммуникационном, административном и сельскохозяйственном секторах.

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