Байден в Вильнюсе: пятую статью воспринимаем буквально

"После российского вторжения в Украину мы понимаем важность НАТО. Мы прилагаем все усилия для укрепления безопасности и воспринимаем пятую статью буквально. Поэтому, если начнутся военные действия против одной страны, это будет означать военные действия против всех союзников", — сказал Дж. Байден на встрече с президентом Литвы.
"США готовы поддержать своих союзников, и мы повторим эту решимость на саммите в Вильнюсе", – отметил он.
Дж. Байден, посетивший Президентский дворец во вторник, также выразил удовлетворение тем вниманием, которое Литва уделяет национальной обороне.
"Я очень доволен решением Литвы модернизировать свои вооруженные силы. Я думаю, что эти усилия существенны, важны. Мы обсудили эти усилия во время встречи с президентом", – сказал он, добавив, что во время беседы с Г.Науседой также затрагивался вопрос поддержки Украины.
"Наша решимость остается прежней – всесторонне способствовать успеху Украины", – сказал президент США.
Говоря о саммите НАТО в Вильнюсе, Дж. Байден отметил, что это не первый его визит Литву.
"Я был в Литве в 2014 году, еще будучи вице-президентом. В то время мы заговорили об Украине и российской агрессии, которая не прекращается", — сказал лидер США.
Вместе с Дж. Байденом в Литву прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и другие.
В среду Дж. Байден также примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета (ВУ), в ходе которого он выступит с обращением к народу Литвы.