Байден в Вильнюсе: пятую статью воспринимаем буквально

"После российского вторжения в Украину мы понимаем важность НАТО. Мы прилагаем все усилия для укрепления безопасности и воспринимаем пятую статью буквально. Поэтому, если начнутся военные действия против одной страны, это будет означать военные действия против всех союзников", — сказал Дж. Байден на встрече с президентом Литвы.

"США готовы поддержать своих союзников, и мы повторим эту решимость на саммите в Вильнюсе", – отметил он.

Дж. Байден, посетивший Президентский дворец во вторник, также выразил удовлетворение тем вниманием, которое Литва уделяет национальной обороне.

"Я очень доволен решением Литвы модернизировать свои вооруженные силы. Я думаю, что эти усилия существенны, важны. Мы обсудили эти усилия во время встречи с президентом", – сказал он, добавив, что во время беседы с Г.Науседой также затрагивался вопрос поддержки Украины.

"Наша решимость остается прежней – всесторонне способствовать успеху Украины", – сказал президент США.