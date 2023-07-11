11 июля 2023 г. 15:00

Байден: Путин надеялся разрушить НАТО, но ему это не удалось и не удастся

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

План президента России Владимира Путина по разрушению альянса НАТО стал невозможным, заявил президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Вильнюсе.

"Американская пресса слышала это много раз – я думаю, что президент Путин надеялся добиться своих целей и разрушить НАТО, но ему это не удалось и не удастся", - заявил Дж. Байден во вторник в ходе саммита НАТО в Вильнюсе.

"И мы по-прежнему надеемся на преемственную, единую деятельность НАТО", - добавил он.

Президент США также упомянул, что при расширении НАТО и решении украинского вопроса в Альянсе очень важны опыт Йенса Столтенберга, девять лет занимающего пост генерального секретаря НАТО.

"Верю, что никто другой лучше, чем вы (Й. Столтенберг – ELTA) не понимает ситуацию, и в этот исторический момент, когда мы принимаем Финляндию и Швецию в НАТО, это очень важно", - сказал глава США.

ELTA напоминает, что во вторник в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Это первое международное мероприятие такого уровня в Литве, в котором принимают участие более 40 иностранных лидеров, глав дипломатии и министров обороны, другие высокопоставленные лица.

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