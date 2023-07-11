Байден: Путин надеялся разрушить НАТО, но ему это не удалось и не удастся

"Американская пресса слышала это много раз – я думаю, что президент Путин надеялся добиться своих целей и разрушить НАТО, но ему это не удалось и не удастся", - заявил Дж. Байден во вторник в ходе саммита НАТО в Вильнюсе.

"И мы по-прежнему надеемся на преемственную, единую деятельность НАТО", - добавил он.

Президент США также упомянул, что при расширении НАТО и решении украинского вопроса в Альянсе очень важны опыт Йенса Столтенберга, девять лет занимающего пост генерального секретаря НАТО.

"Верю, что никто другой лучше, чем вы (Й. Столтенберг – ELTA) не понимает ситуацию, и в этот исторический момент, когда мы принимаем Финляндию и Швецию в НАТО, это очень важно", - сказал глава США.