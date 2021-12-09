Президент США собирается поговорить с ними о ситуации на украинской границе и заявить о важности "трансатлантической безопасности" для Соединенных Штатов.
Видеосаммит Байдена и Путина
Байден и Путин 7 декабря провели переговоры по видеосвязи, они продолжались около двух часов. Политики обсуждали рост численности российских войск у границы с Украиной. Байден пообещал жесткие санкции в случае вторжения России в Украину, которые будут означать изоляцию страны от мировой финансовой системы. Путин в разговоре выступил против расширения НАТО на восток.
Позднее Байден сказал, что планирует провести переговоры стран-членов Североатлантического альянса с Россией и обсудить как расширение альянса на восток, так и способы снизить напряженность на "восточном фронте".
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