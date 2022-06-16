Авторы закона: закон о десоветизации - демократический способ защиты от режимов

При участии только представителей правящих фракций проект был одобрен по представлении, далее он передан на рассмотрение комитетов Сейма.

«Этот проект — демократический способ защиты от идеологий, стремящихся уничтожить демократию, человечность, самобытности государств и наций, и оставленные ими следы», — сказала Пауле Кузмицкене, одна из его инициаторов проекта и председатель Комиссии Сейма по памяти о борьбе за свободу и государственной исторической памяти.

По ее словам, такой проект был нужен гораздо раньше, на этот раз в качестве будильника сработала война России в Украине, она подняла эту тему.

По словам Кузмицкене, проект создаст предпосылки для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств - памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Согласно проекту, будет запрещено пропагандировать тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии на общественных объектах, увековечивая или изображая их в любой форме.

Запрещается увековечивание символов таких режимов, сведений о них, связанных с ними лицах, организациях, событиях, датах.

Согласно проекту, решение о признании общественных объектов пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию будет принимать директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Материалы по конкретным объектам ему будут предоставлять муниципальные учреждения, а заключение будет готовить специальная межведомственная комиссия, формируемая постановлением Сейма.

«Основное решение будет принимать комиссия из профессиональных историков, обладающих экспертными знаниями. Это также поможет муниципалитетам, которые либо ждут, либо не знают полной информации о пространствах в своих городах и городках. Которые следует привести в порядок. Эта комиссия кажется мне сильным акцентом этого проекта», — сказала Кузмицкене.

При получении решения директора Центра о том, что тот или иной объект не соответствует требованиям настоящего Закона, его руководитель обязан снять или заменить его не позднее чем в трехмесячный срок.

Вышеупомянутые запреты не распространяются на музеи, архивы, библиотеки, организующие выставки, информирующие общественность о тоталитарных и авторитарных режимах, их последствиях, использующие такие объекты, информацию в образовательных, научных, профессиональных художественных и коллекционных целях.

Согласно проекту, если будет принято решение о том, что общественный объект не нужно удалять, он может быть оставлен при условии, что он будет сопровождаться объективной информацией о тоталитарных, авторитарных режимах и их последствиях.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября текущего года.

В настоящее время в Литве предусмотрена лишь административная ответственность за демонстрацию, распространение и продвижение некоторых символов тоталитарных и авторитарных режимов.