Для этого Путин может организовать гибридную операцию в странах Балтии, где живет много этнических русских, рассуждает политолог в колонке для Politico.

«Мы склонны повторять то, что сработало. Политологи называют это „зависимым путем“. Оказавшись сейчас в ситуации, которая может быть даже более жесткой в политическом и экономическом плане, чем в 2012-2013 годах, и с размыванием "крымского консенсуса", Путин может обратиться к тому, что он делал очень хорошо в прошлом: коротким победоносным войнам», — пишет Арон. Он отмечает, что наибольшего рейтинга доверия в 88% Путин достиг в сентябре 2008 года — после пятидневной войны в Южной Осетии.

Среди факторов, которые могут подтолкнуть российского президента к таким действиям, политолог называет желание Путина стать «пожизненным президентом» на фоне экономической стагнации, пандемии и массовых протестов, последовавших за арестом Алексея Навального.

По мнению Арона, ради поднятия рейтинга Путин может выбрать нападение на одну из ближайших стран. Он напоминает, что у границ Грузии, Молдовы и Украины и так размещены российские войска, Беларусь — «уже формально союзное государство», а в Казахстане живут 3,5 миллиона этнических русских — это больше, чем в любом соседе России, кроме Украины. К тому же в Казахстане русские сосредоточены в районах, прилегающих к российским границам.

Однако эти страны не вполне соответствуют «амбициям Путина», считает политолог. Вместо этого Россия может провести гибридную операцию, аналогичную крымской, в одной из стран Балтии. Наиболее вероятными целями Арон считает Иду-Вируский уезд Эстонии (74% русского населения) и его крупнейший город Нарва (83%), а также Латгальский регион Латвии (36%) и город Даугавпилс (48%).

По оценке американского генерала Джона Николсона, командовавшего войсками НАТО в Афганистане, альянсу потребуется около 90 дней на мобилизацию и переброску в страны Балтии. При этом операция в Крыму заняла всего около трех недель, отмечает Арон.

Леон Арон — автор книг о России, в частности, «Борис Ельцин. Жизнь революционера» и «Дороги к храму: истина, память, идеи и идеалы российской революции 1985-1991 годов».