Avia Solutions Group называет "охотой на ведьм" блокировку ее инвестиций в Вильнюсе

Сторонники позиции правительства говорят, что инвестиции в стратегические объекты должна быть под строгим надзором с применением трансатлантических критериев и учетом связей инвесторов с российским и китайским режимами.

Avia Solutions Group хотела реконструировать ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты.

Проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, в четверг объявила, что не поддерживает такие планы. Заключение комиссии в ближайшие недели будет представлено на рассмотрение кабмину.

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Ушацкас: удивлены и разочарованы

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей в России лишены оснований, так как группа и ее акционер Гедиминас Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский.

"Мы, разумеется, удивлены и разочарованы, так как предусматривали в Вильнюсском аэропорту инвестировать небольшую сумму - 7 млн евро. В соответствии с предварительным договором, FL Technics по-прежнему будет владеть участком земли до 2053 года, это арендованный нами участок, ангар, в котором мы развиваем деятельность. Мы хотели его увеличить и таким образом создали бы 200 рабочих мест высокой стоимости", - сказал В. Ушацкас в пятницу BNS.

Он сказал, что сейчас предприятие генерирует в России всего 5% доходов.

"Наша группа действует более чем в 70 аэропортах мира, абсолютное большинство - аэропорты государств Евросоюза (ЕС) и НАТО, где нас хотят видеть, мы получаем разрешения, развиваем деятельность. Если кто-то занимается охотой на ведьм, оставляю решение за этими людьми. Мы будем заниматься бизнесом там, где нас приглашают и ждут, но мы будем развивать бизнес и в Литве", - сказал В. Ушацкас.

Кащюнас: важно оценить связи

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кщюнас не сомневается, что правительственная комиссия приняла обоснованное решение, приняв во внимание связи инвестора с недружественными к Литве государствами.

"В Литве действует один из самых сильных во всем ЕС механизмов проверки инвестиций в стратегические объекты. Инвестиции в стратегические объекты должны строго соответствовать трансатлантическим и евроатлантическим критериям безопасности, не иметь связей с российским, китайским и другими недемократическими режимами, близкими к ним группами интересов", - сказал в пятницу BNS Л. Кащюнас.

Это не первый случай, когда правительство из-за соображений национальной безопасности блокирует развитие Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту.

В 2015 году правительственная комиссия постановила, что развитие предприятия группы FL Technics на ее территории не будет соответствовать интересам нацбезопасности. Литовские пограничники по этой же причине отказались сотрудничать с компанией по ремонту вертолетов и самолетов Helisota.