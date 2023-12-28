Ауштрявичюс о разморозке денег для Венгрии на саммите ЕС: в Европарламенте собирают подписи по недоверию Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывался давать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре. После разблокировки части денег для Венгрии, которые были заморожены из-за нарушения верховенства права и демократии, Орбан вышел из зала на время голосования по Украине.

“10 млрд (евро - Delfi) на стол, он вышел из комнаты, вот вам билетик за 10 млрд. Комиссия, по моей оценке, сделала ошибку. Если надо было делать это отмораживание, надо было делать раньше. Я не видел никакой аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии на почве чего были отморожены, то есть какие критерии были выполнены Венгрией по поводу которых мы приняли такое позитивное (решение - Delfi) на 10 млрд. По моим сведениям, нет таких никаких бумаг. Страны-члены ЕС не были информированы. Значит, решение политическое, а значит, риск принимает кто? Фон Дер Ляйен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс - собирают подписи по недоверию ЕК”, - сказал Ауштрявичюс.