Ауштрявичюс о разморозке денег для Венгрии на саммите ЕС: в Европарламенте собирают подписи по недоверию Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывался давать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре. После разблокировки части денег для Венгрии, которые были заморожены из-за нарушения верховенства права и демократии, Орбан вышел из зала на время голосования по Украине.
“10 млрд (евро - Delfi) на стол, он вышел из комнаты, вот вам билетик за 10 млрд. Комиссия, по моей оценке, сделала ошибку. Если надо было делать это отмораживание, надо было делать раньше. Я не видел никакой аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии на почве чего были отморожены, то есть какие критерии были выполнены Венгрией по поводу которых мы приняли такое позитивное (решение - Delfi) на 10 млрд. По моим сведениям, нет таких никаких бумаг. Страны-члены ЕС не были информированы. Значит, решение политическое, а значит, риск принимает кто? Фон Дер Ляйен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс - собирают подписи по недоверию ЕК”, - сказал Ауштрявичюс.
По словам политика, Орбан “сыграл партию, к которой он готовился весь год и больше”.
“28 миллиардов и больше заморожено. Он теперь получил 10 из 28, 18 остается. Это значит, что игра будет продолжаться”, - подчеркнул он.
“Он (Орбан - Delfi) в выигрыше кажется. Он диктует условия, он является тем, кто начинает и заканчивает процесс. Но за это Венгрия заплатит большую цену, потому что недоверие к Орбану еще возросло”, - добавил Ауштрявичюс.