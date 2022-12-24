Астраускайте отказывается от борьбы за пост главы Вильнюса

"Сегодня я ушла с вильнюсского избирательного и политического базара. Мне полегчало! Ушла во имя того, кто на протяжении всей своей жизни свидетельствовал о правде, не лицемерил и никогда не отказывался от святого для нас слова - НАРОД. Сегодня как никогда прежде самая большая добродетель - СМЕЛОСТЬ. Смелость говорить, свидетельствовать о ПРАВДЕ.

P.S. Для меня было важно доказать, что я чистый, любящий мою Родину, лояльный Литве человек, поскольку в противном случае ГИК, проверив все данные, не зарегистрировал бы меня. Это ответ клеветникам", – писала в Facebook Астраускайте.

Чтобы стать кандидатом в мэры, она еще должна была собрать необходимое количество подписей граждан.

О намерении баллотироваться на пост мэра Астраускайте заявила 13 декабря.

Напомним, что бывшего учителя подозревают в организации беспорядков у парламента в августе 2021 года.

Астраускайте была ярой противницей мер по управлению пандемией коронавируса и является обвиняемой в деле об организации беспорядков у парламента. Ее подозревают в организации беспорядков и провокациях. Недавно ее уволили с должности учителя литовского языка и литературы в гимназии "Ювента", поскольку ее трудоустройство было нарушением закона - не был объявлен конкурс на место учителя.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.