aA
Учитель литовского языка и литературы Астра-Геновайте Астраускайте, которую недавно уволили из вильнюсской гимназии "Ювента", намерена участвовать в выборах мэра столицы Литвы. Главизбирком зарегистрировал ее кандидатуру, как кандидата, который самостоятельно выдвинул свою кандидатуру. Напомним, что бывшего учителя подозревают в организации беспорядков у парламента в августе 2021 года.
Astra Genovaitė Astrauskienė nusprendė siekti Vilniaus miesto mero posto.
Astra Genovaitė Astrauskienė nusprendė siekti Vilniaus miesto mero posto.
© Facebook

О своем решении Астраускайте сообщила в фейсбуке. Она написала, что ее решение – подарок для правящего Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

Статьи по теме:
Вильнюсский муниципалитет оценит действия директора гимназии, поступили анонимные сообщения в связи с нарушениями
Вице-мэр Вильнюса: Астраускайте должны уволить из гимназии  (1)

Астраускаййте постоянно критикует эту политическую силу. "Я решила: стану кандидатом в мэры Вильнюса! Подарок СО-ХДЛ – "напросились", - писала она.

Астраускайте будет баллотироваться на пост мэра Вильнюса
© DELFI / Tomas Vinickas

Астраускайте была ярой противницей мер по управлению пандемией коронавируса и является обвиняемой в деле об организации беспорядков у парламента. Ее подозревают в организации беспорядков и провокациях.

Недавно ее уволили с должности учителя литовского языка и литературы в гимназии "Ювента", поскольку ее трудоустройство было нарушением закона - не был объявлен конкурс на место учителя.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Муниципальная комиссия установила, что Астраускайте была трудоустроена с нарушением порядка

Комиссия Вильнюсского муниципалитета установила, что...

Астраускайте уволили с работы, директор гимназии предлагает ей вернуться

Обвиняемая в организации забастовки у парламента...

Муниципалитет: Астраускайте не может работать в школе из-за плохой репутации и расследования

Вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас сказал, что учитель...

TOP новостей

Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов

Выяснились медианы стоимости жилья в разных...

Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей

Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...

Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства

Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле...

Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии

После того как три девушки обвинили майора Литовской...

Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться

12 часов и 40 минут– столько длилась первая, спустя...