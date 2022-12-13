Астраускайте будет баллотироваться на пост мэра Вильнюса

О своем решении Астраускайте сообщила в фейсбуке. Она написала, что ее решение – подарок для правящего Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

Астраускаййте постоянно критикует эту политическую силу. "Я решила: стану кандидатом в мэры Вильнюса! Подарок СО-ХДЛ – "напросились", - писала она.

Астраускайте была ярой противницей мер по управлению пандемией коронавируса и является обвиняемой в деле об организации беспорядков у парламента. Ее подозревают в организации беспорядков и провокациях.

Недавно ее уволили с должности учителя литовского языка и литературы в гимназии "Ювента", поскольку ее трудоустройство было нарушением закона - не был объявлен конкурс на место учителя.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.