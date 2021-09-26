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Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте выступила в воскресенье на съезде СО-ХДЛ. Она сказала, что в Литве будет легализовано гендерно-нейтральное партнерство, и призвала сделать это как можно скорее.
Армонайте: Закон о партнерстве в Литве будет
© DELFI / Orestas Gurevičius

По ее словам, стержень в политике - важная черта.

"Мы живем в то время, когда нам приходится делать выбор, и нам часто приходится выбирать трудные, а не легкие пути. Политический стержень и принципы, выбор трудных, а не легких путей - вот что объединяет Партию свободы и Союз Отечества", - подчеркнула А. Армонайте.

Политик также говорила о правах человека и стремлении к прогрессу.

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"Мы живем в 21 веке, мы часть западного общества, но по некоторым вопросам прав человека, к сожалению, мы все еще окрашены на карте Европы в тот же цвет, что и Россия или Беларусь. Мы должны это изменить, буду открыта, мы сможем изменить это только вместе", - сказала она.

"Закон о партнерстве в Литве будет. Вопрос только в том, произойдет это раньше или позже. Давайте сделаем все возможное, чтобы это произошло раньше. Другие страны видели - небо не рушится, семья остается. Просто больше людей чувствуют себя счастливыми и принятыми своим государством", - сказала А. Армонайте.

Кризисы, считает политик, дают возможность для важных государственных преобразований.

"Умы людей, смелость и новаторство будут тем, что поведет нашу страну вперед в этом столетии", - сказала она.

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