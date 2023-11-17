Армонайте встретилась с представителями южнокорейской фармацевтической компании

"Мы общаемся с южнокорейскими бизнес-гигантами и обсуждаем их возможности расширения своей деятельности в Литве. На этот раз мы искали пути укрепления сотрудничества между странами и увеличения инвестиций в сфере наук о жизни. Я не сомневаюсь, что благоприятный инвестиционный климат Литвы и интерес Южной Кореи помогут реализации планов обеих стран", - говорит министр экономики и инноваций А. Армонайте.
Компания SK Biopharmaceuticals занимается разработкой новых лекарств и инноваций в области медицины. Это первая южнокорейская компания, которая самостоятельно разработала экспериментальное лекарство от эпилепсии, а также первая компания, разработавшая препарат для лечения заболеваний ЦНС. Недавно компания начала исследования по разработке лекарств для лечения опухолей головного мозга.
SK Biopharmaceuticals также создала платформу для разработки лекарств с алгоритмом искусственного интеллекта – в ближайшее время ее планируется представить международному сообществу. Годовой доход компании составляет 288 млн евро.
В 2022 г. торговый оборот между Литвой и Южной Кореей составил 211 млн евро. Наш экспорт в Южную Корею составил 114 млн евро, а импорт – 97 млн евро.