"Инициативы с точки зрения свободы, глобального открытого взгляда нам очень нужны не только в парламенте и правительстве, но и на высшем политическом уровне. Видимо, у Литвы на самом деле мог бы быть либеральный президент", – сказала политик.

"У Литвы на самом деле не было президента с либеральными ценностями. Были более или менее либеральные президенты, но с ясно выраженными либеральными ценностями - нет. "Я думаю, мы можем предложить такого кандидата, и это мог бы быть как политик, так и не член нашей партии, но человек с либеральными взглядами", - продолжила она. Сама Армонайте по действующим законам в президенты пока еще не может пойти - по возрасту не подходит.

"Это не был бы кандидат одной партии, это был бы кандидат, представляющий интересы всех жителей, его могла бы поддержать не только Партия свободы, но и другие партии, для которых важны идеи либеральной демократии", - заметила политик.