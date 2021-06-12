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Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что в Литве еще не было президента с либеральными ценностями. Поэтому политическая сила, которую она представляет, на самом деле могла бы предложить своего кандидата.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Инициативы с точки зрения свободы, глобального открытого взгляда нам очень нужны не только в парламенте и правительстве, но и на высшем политическом уровне. Видимо, у Литвы на самом деле мог бы быть либеральный президент", – сказала политик.

"У Литвы на самом деле не было президента с либеральными ценностями. Были более или менее либеральные президенты, но с ясно выраженными либеральными ценностями - нет. "Я думаю, мы можем предложить такого кандидата, и это мог бы быть как политик, так и не член нашей партии, но человек с либеральными взглядами", - продолжила она. Сама Армонайте по действующим законам в президенты пока еще не может пойти - по возрасту не подходит.

"Это не был бы кандидат одной партии, это был бы кандидат, представляющий интересы всех жителей, его могла бы поддержать не только Партия свободы, но и другие партии, для которых важны идеи либеральной демократии", - заметила политик.

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