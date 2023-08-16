Армия: в Йонавском, Каунасском и Пренайском районах пройдут полевые тактические учения

Солдаты обязательной начальной военной службы и профессиональной военной службы Пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса, Добровольческие силы охраны края будут тренироваться и оцениваться в выполнении оборонительных задач в населенных местностях, используя боевые машины пехоты Vilkas (Волк).

"Будет выполнена передислокация транспорта и солдат между районами боевых действий, где будут отрабатываться тактические походы, различные виды разведки, боевые действия в населенных местностях и ​​другие оборонительные задачи", - сообщает армия.

В последние дни учений на Гайжюнском полигоне пройдут боевые стрельбы 5-го этапа.

В учениях "Лютый Волк 23/2" будут использоваться имитационные боеприпасы, пиротехнические заряды и звуки, издаваемые громкоговорителями.