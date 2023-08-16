16 августа 2023 г. 14:01

Армия: в Йонавском, Каунасском и Пренайском районах пройдут полевые тактические учения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

Литовская армия сообщает, что со среды до воскресенья следующей недели в Йонавском, Каунасском и Пренайском районах будут проходить одни из крупнейших полевых тактических учений "Лютый Волк 23/2", в них примут участие подразделения Пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса Пехотной бригады "Железный волк".

Солдаты обязательной начальной военной службы и профессиональной военной службы Пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса, Добровольческие силы охраны края будут тренироваться и оцениваться в выполнении оборонительных задач в населенных местностях, используя боевые машины пехоты Vilkas (Волк).

"Будет выполнена передислокация транспорта и солдат между районами боевых действий, где будут отрабатываться тактические походы, различные виды разведки, боевые действия в населенных местностях и ​​другие оборонительные задачи", - сообщает армия.

В последние дни учений на Гайжюнском полигоне пройдут боевые стрельбы 5-го этапа.

В учениях "Лютый Волк 23/2" будут использоваться имитационные боеприпасы, пиротехнические заряды и звуки, издаваемые громкоговорителями.

"В тихие часы (с 22:00 до 08:00) не будут использоваться громкие звуковые устройства. Жители могут испытывать кратковременные неудобства в автомобильном движении, когда солдаты будут выполнять задачи блокпоста или тактического передвижения в этом районе", - предупреждает Литовская армия.

"19 августа в городке Ишлаужас (Пренайский район) Пехотный батальон им. Великого князя Литовского Альгирдаса проведет выставку оружия и техники, где будет возможность пообщаться с солдатами и осмотреть боевую машину пехоты "Волк", - указывается в сообщении.

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