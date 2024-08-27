Армия создает мощности морских дронов: первые дроны этого типа будут доставлены в Литву в этом году

„Мы начинаем создавать мощности морских дронов. Это проверенная мощность с очень высоким сдерживающим эффектом. Так что мы будем готовы защищаться во всех сферах“, - сказал Elta Л. Кащюнас.

„Этот шаг основан на накопленном Украиной боевом опыте и направлен на усиление эффективности сил, действующих в Балтийском море, и реагирование на постоянно меняющееся технологическое оперативное пространство. Мы приступаем к первому этапу этого проекта, в ходе которого закупим несколько типов морских дронов как у иностранных поставщиков, так и у литовских производителей“, - говорит министр.