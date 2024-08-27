2024.08.27 13:16

Армия создает мощности морских дронов: первые дроны этого типа будут доставлены в Литву в этом году

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Литовская армия начинает новый этап укрепления своих оперативных возможностей – она планирует приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил. По словам министра обороны Лауринаса Кащюнаса, в этом году на закупку дронов этого типа планируется выделить 1 млн евро.

„Мы начинаем создавать мощности морских дронов. Это проверенная мощность с очень высоким сдерживающим эффектом. Так что мы будем готовы защищаться во всех сферах“, - сказал Elta Л. Кащюнас.

„Этот шаг основан на накопленном Украиной боевом опыте и направлен на усиление эффективности сил, действующих в Балтийском море, и реагирование на постоянно меняющееся технологическое оперативное пространство. Мы приступаем к первому этапу этого проекта, в ходе которого закупим несколько типов морских дронов как у иностранных поставщиков, так и у литовских производителей“, - говорит министр.

Как указывает Минобороны, перед военно-морскими силами будет поставлена ​​задача проанализировать оперативную применимость этих морских беспилотников в Балтийском море, и по результатам будут приняты решения относительно дальнейшего развития этого потенциала. Планируется, что первые морские дроны поступят в Литовскую армию уже в этом году.

В этом году на приобретение дронов выделено дополнительно 20 млн евро, из которых также ожидается приобретение морских дронов и развитие этого потенциала в ВМС.

Планируется, что в 2025 году в литовской промышленности появится как минимум несколько различных линий по производству морских дронов, которые смогут удовлетворить потребности не только Литвы, но и стран-партнеров.

Этот проект знаменует собой новый этап в процессе технологической модернизации Литовской армии и укрепляет обороноспособность страны, обеспечивая безопасность как Литвы, так и всего Балтийского региона, подчеркивают в Минобороны.

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