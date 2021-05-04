Армения после войны и перед выборами: карантин есть, но люди выходят на митинги

Ситуация в Армении с распространением коронавируса

На сегодняшний день в Армении непростая ситуация с COVID-19. По последним данным, было 536 случаев заражения и 21 случай летального исхода, что является достаточно высокой цифрой для страны с населением чуть меньше 3 миллионов. Ситуация стала ухудшаться с прошлого октября, когда начались военные действия. В этот период число заболеваемости выросло до 2000 случаев за день. Начиная с марта цифра снизилась до 1000 человек.

На третью волну коронавируса в Армении безусловно повлияла политическая ситуация в стране, поскольку в поствоенный период люди стали выходить на демонстрации. "Демонстрации устраивала не только оппозиция, но и власти. Когда люди видят, что политические деятели призывают пойти на митинги и демонстрации, то они начинают более скептически относиться к рискам заражения", - рассказывает в интервью Аревик Саакян.

На данный момент Армения находится в режиме карантина. Однако с момента начала военных действий все меры, связанные с COVID, перестали систематически соблюдаться населением. Сейчас на улицах Еревана большая часть людей не носит маски и максимально заполняют места общепита, что даёт толчок к новому росту заболеваемости коронавирусом в стране.

"Правило по ношению масок всё ещё есть, его никто не отменял. Однако жителями страны оно не так часто соблюдается. Это зависит от социальной ответственности каждого человека. В довоенный период это соблюдалось более последовательно. После войны люди как-то расслабились и, возможно, считают эту угрозу второстепенной. Однако это совершенно неправильно", - рассуждает президент армянского "Фактор ТВ".



Ущерб экономике и предстоящие выборы

На данный момент карантин в Армении официально действует до 11 июля, а перед ним был режим чрезвычайного положения. Как и в других странах, такие меры значительно повлияли на экономику страны. С 16 марта прошлого года в стране был объявлен тотальный локдаун на полтора месяца. Кроме того практически сразу после этого в стране начались военные действия, что нанесло ещё больший ущерб экономике.

Одним из важных событий в Армении, которое скоро состоится, являются предстоящие выборы. Дата их проведения уже назначена на 20 июня этого года. "Если бы выборы проходили год назад или хотя бы за месяц до начала войны, то основным аспектом при голосовании стало бы положение страны во время коронавируса. Тогда со стороны населения была огромная критика в сторону властей насчёт того, как именно они проводят борьбу с коронавирусом, и, какие шаги предпринимают для поддержки малого бизнеса. Однако после военных действий вопрос Нагорного Карабаха является важнейшим среди всех. Я думаю именно этот аспект будет влиять на выбор людей", - сообщили Delfi Аревик Саакян.

Ситуация с вакцинацией населения в Армении

С 13 апреля в Ереване началась вакцинация населения, а с 14 апреля в регионах. По последним данным в Армении было вакцинировано 3483 человека, что является довольно низким уровнем на фоне других стран.

На данный момент в Армении в наличии есть вакцины AstraZeneca и “Спутник V”. Вскоре Россия предоставит стране около миллиона своих вакцин. Пока что в регионах люди относятся к вакцинации с большим опасением, чем в городе. У население прослеживается предвзятое отношение в вакцине AstraZeneca, которое обосновывается некоторыми общеизвестными случаями негативного последствия после вакцинирования людей данным препаратом.

На сегодняшний день стана проводит специальную программу по ознакомлению населения с важностью вакцинации. Совсем недавно исполняющий обязанности вице-премьера в Армении привился вакциной “AstraZeneca”. Однако внимание людей всё же нацелено не на борьбу с коронавирусом, а на поствоенные и политические вопросы. "У нас проводится программа ознакомления, но, наверное, пока что недостаточно эффективно", - поделилась с нами в интервью Аревик Саакян.