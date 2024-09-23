Арлаускас обжаловал в суде решение ГИК об исключении его из списка кандидатов на выборах в Сейм

ВАСЛ информировал, что жалоба Арлаускаса поступила в понедельник и будет рассмотрена судейской коллегией.

Напомним, что в пятницу ГИК приняла решение аннулировать регистрацию Арлаускаса и другого кандидата, Кястутиса Билюса, делегата партии „Заря Немана“, поскольку они не упомянули в анкете о том, что сознательно сотрудничали со спецслужбами бывшего СССР. Это считается грубым нарушением Избирательного кодекса.