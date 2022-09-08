По его словам, Россия "мыслит геополитически" - как накануне Битвы под Оршей, которая произошла более 500 лет назад, так и сейчас. Об этом, по его словам, свидетельствует и выступление президента России Владимира Путина за день до вторжения в Украину.
"Он мыслит исторически и геополитически. И главная идея этой военной кампании, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы захватить всю Восточную Европу. Потому что русские знают (...), что с Украиной Россия - великая империя, без Украины - ничто. Таким образом, цель и идея заключались в том, чтобы захватить Украину, а затем, заполучив ресурсы, напасть на Восточную Европу: сначала на Балтийские государства, на Польшу", — сказал Арестович, выступая на проходящей в Вильнюсе конференции, посвященной 508-й годовщине Битвы под Оршей.
Он также напомнил, что после нападения России на Украину "лучшие военные эксперты" предсказывали падение страны в течение трех суток.
"Сегодня мы боремся 197 дней, таким образом у нас есть несколько секретов, как это сделать. И я хочу их вам представить", - сказал советник.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Арестович в Литве: самой большой ошибкой России было думать, что русскоязычные украинцы встретят оккупантов с цветами (1)
Прибывший в Литву советник главы офиса президента...
Cтраны Балтии и Польши закрывают границы для россиян с Шенгенскими визами
Страны Балтии и Польша закроют свои границы для граждан...
Экономист: даже те, у кого в Литве есть деньги, потихоньку начинают их экономить
Газовый шантаж, организованный Россией, может...
Арестович в Литве: планом Путина было занять после Украины страны Балтии и Польшу
Советник администрации президента Украины Алексей...
Врачи озабочены здоровьем королевы Елизаветы II. Она находится под медицинским наблюдением
"После осмотра этим утром, врачи королевы высказали...