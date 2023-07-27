Арестович: в худшем случае целью "вагнеровцев" могут стать Вильнюс или Даугавпилс

По его словам, в настоящее время руководство России и Беларуси на высшем уровне ведет информационную кампанию против безопасности Польши, Литвы и Латвии. Однако угрозы, которые прозвучали, например, о желании вагнеровцев совершить экскурсию по Варшаве, игнорировать не следует, так как они могут превратиться в реальность.

Арестович считает, что реальной целью "Вагнера" может быть не Польша, а Вильнюс и Даугавпилс, расположенные недалеко от границы с Беларусью. В ситуации классической гибридной войны на польской границе могли бы начаться провокации, которые оттянут на себя внимание, а тем временем толпы беженцев с боевиками "Вагнера" прорвут белорусско-литовскую и белорусско-латвийскую границы и попытаются проникнуть внутрь Литвы и Латвии, обозначил возможные угрозы украинский военный эксперт.