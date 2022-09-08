Арестович: перелом в борьбе наступит тогда, когда отвоюем Херсон

"Не могу назвать конкретные городки по соображениям безопасности", – сказал А. Арестович журналистам после конференции в столичной Ратуше.

По его словам, отвоевывая занятые территории, военные перенимают и много вооружения, амуниции, берут в плен российских военных.

"Надеемся взять Херсон за месяц или два", – сказал представитель администрации Владимира Зеленского.

Президент Украины в среду сообщил о "хороших новостях их Харьковской области", но деталей также не назвал.

Украинская армия хочет достичь Купянска, который пересекают несколько железнодорожных линий и дорог. Эта местность считается стратегически важной для обеспечения российских частей, двигающихся на севере на Донбасс.