Арестович: перелом в борьбе наступит тогда, когда отвоюем Херсон

"Не могу назвать конкретные городки по соображениям безопасности", – сказал А. Арестович журналистам после конференции в столичной Ратуше.
По его словам, отвоевывая занятые территории, военные перенимают и много вооружения, амуниции, берут в плен российских военных.
"Надеемся взять Херсон за месяц или два", – сказал представитель администрации Владимира Зеленского.
Президент Украины в среду сообщил о "хороших новостях их Харьковской области", но деталей также не назвал.
Украинская армия хочет достичь Купянска, который пересекают несколько железнодорожных линий и дорог. Эта местность считается стратегически важной для обеспечения российских частей, двигающихся на севере на Донбасс.
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