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Комментируя последние новости с фронта, советник руководителя администрации президента Украины Алексей Арестович сказал, что существенный перелом в войне будет тогда, когда украинцы отвоюют Херсон. По его словам, сейчас украинская армия ведет контратаку по двум направлениям – регионов Харькова и Херсона.
Арестович: перелом в борьбе наступит тогда, когда отвоюем Херсон
© Reuters / Scanpix

"Не могу назвать конкретные городки по соображениям безопасности", – сказал А. Арестович журналистам после конференции в столичной Ратуше.

По его словам, отвоевывая занятые территории, военные перенимают и много вооружения, амуниции, берут в плен российских военных.

"Надеемся взять Херсон за месяц или два", – сказал представитель администрации Владимира Зеленского.

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Президент Украины в среду сообщил о "хороших новостях их Харьковской области", но деталей также не назвал.

Украинская армия хочет достичь Купянска, который пересекают несколько железнодорожных линий и дорог. Эта местность считается стратегически важной для обеспечения российских частей, двигающихся на севере на Донбасс.

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