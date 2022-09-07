Арестович на заправке в Литве: если бы не ваша поддержка, не знаю, что было бы

По его словам, сейчас россияне атакуют лишь у Бахмута.

"Они предпринимают действия, но не могут прорваться. А у Херсона, Харькова они огорчились, поскольку мы успешно продвинулись вперед, пока еще рано называть точные названия местностей, но в российских разговорах, которые есть в интернете, можно услышать, где идет контратака. Обратите внимание, на занятие одного района у них уходит неделя, и стоит тысячи жизней, а мы освобождаем такой район за сутки. Кто как умеет, тот так и воюет, в ближайшее время они в этом полностью убедятся", – сказал Lrt.lt Арестович.

По его словам, украинцы готовы вернуть все территории военным способом, в опросах за это выступают 90-95% общества.

"Опросы показывают, что 90–95% общества настроены вернуть все территории военным способом", – заверил он, сказав, что не знает, как все было бы без помощи европейцев.

"Ваша поддержка огромна, если бы не Европа, Литва, Латвия, Эстония, Польша – основная наша опора как экономическая, так и политическая, я не знаю, что было бы", – сказал он.

"Сегодня у нас в Литве особый гость - прекрасно известный всем Алексей Арестович - советник офиса президента Украины, который приехал вместе отпраздновать разгром многочисленных сил москвичей в Оршанском сражении", - сообщается в аккаунте Вооруженных сил Литвы в Facebook.

Годовщину Оршанской битвы в Литве отметят 8 сентября.

Планируется, что Арестович выступит с докладом на международной конференции в Вильнюсе, на Ратушной площади.