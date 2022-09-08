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Советник администрации президента Украины Алексей Арестович говорит, что военная и политическая поддержка Литвы Украине бесценна, и иногда кажется, что страна отдает "две трети своего военного бюджета".
Oleksijus Arestovyčius
Oleksijus Arestovyčius
© DELFI / Julius Kalinskas

"Если бы литовцы не поддержали, я был бы уже мертв. Президент Литвы, министр обороны Литвы были первыми иностранными лидерами, прибывшими в Киев в середине марта, когда он был окружен российскими войсками. Это была огромная политическая, информационная, духовная поддержка", - сказал он журналистам в Вильнюсе в четверг.

"Что касается бронетехники, то Запад в совокупности дал нам 130 машин, а 50 из них дала эта маленькая Литва. Так что вклад невероятный. Иногда кажется, что Литва отдает две трети своего оборонного бюджета", - отметил Арестович.

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По его словам, военная, политическая и экономическая поддержка Литвы "спасла тысячи жизней".

"Это экзистенциальная помощь и поддержка, спасибо вам за нее", — сказал он.

Литва передала Украине бронетранспортеры M113, 105-миллиметровые гаубицы, системы ПВО малой дальности, противотанковые средства и другое вооружение.

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