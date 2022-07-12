Арбитражный суд отказался рассматривать иск России к Литве о национализированных акциях Snoras

Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже 1 июля принял окончательное решение, сообщило во вторник Министерство финансов.

Фонд, который утверждал, что является правопреемником Антонова, на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций между Литвой и Россией подал иск в арбитраж в апреле 2019 года.

Кроме того, 13 июня Верховный суд США отклонил просьбу фонда потребовать от бывшего временного администратора Snoras Саймона Фрикли данные о временном администрировании банка в 2011 году и других обстоятельствах, а также опросить его.

В своей претензии в арбитраж российский фонд утверждал, что Литва, ликвидировав банк Snoras и не выплатив возмещение ущерба Антонову, нарушила четыре пункта подписанного с Россией соглашения о взаимной защите инвестиций.

В 2016 году Антонов уже подавал иск против Литвы в Арбитражный суд Москвы, где добивался присуждения более полумиллиарда евро компенсации за ущерб в связи с национализацией Snoras. Дело было прекращено после того, как Литва решила использовать гарантированный международным правом государственный иммунитет от юрисдикции российских судов.

Snoras был национализирован и его деятельность была остановлена ​​в конце 2011 года. Прокуратура Литвы провела досудебное расследование и в декабре 2019 года передала в суд материалы о хищениях активов Snoras высокой стоимости — обвинения по делу предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Антонову и Раймондасу Баранаускасу.

В 2015 году английские суды приняли решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса, проживавших в то время в Лондоне, в Литву, однако они уехали из этой страны в Россию и получили там убежище. Москва отказывается оказывать Литве юридическую помощь.