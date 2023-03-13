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В понедельник Апелляционный суд Литвы принял решение об изменении, а точнее, об отмене пересмотренного решения Паневежского окружного суда о запрете экс-мэру Висагинаса Дале Штраупайте избираться на должность мэра.
Dalia Štraupaitė
Dalia Štraupaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Д. Штраупайте была лишена права в течение трех лет назначаться или избираться на выборные должности. Апелляционный суд отменил это решение", – сообщила информационному агентству ELTA помощник председателя Апелляционного суда по связям с общественностью Вента Валчацкене.

Другое решение суда первой инстанции Апелляционный суд оставил без изменения.

ELTA напоминает, что 8 марта Паневежский окружной суд дал разъяснение принятого решения по делу Д. Штраупайте и постановил, что политик не может избираться на должность мэра.

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Данное решение Д. Штраупайте обжаловала в Апелляционный суд, попросив признать решение суда первой инстанции незаконным.

Главная избирательная комиссия (ГИК), на основании разъяснения пересмотренного решения Паневежского окружного суда от 8 марта, сняла Д. Штраупайте с прямых выборов мэра Висагинаса.

В первом туре выборов мэра представитель партии "Свобода и справедливость" набрала 23,77 проц. голосов избирателей и прошла во второй тур, однако, как уже упоминалось, ГИК аннулировала ее избирательную регистрацию и не допустила ее к дальнейшему участию в выборах.

В 2019 г. Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Осужденная обжаловала данное решение в Апелляционный суд, добиваясь оправдания.

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