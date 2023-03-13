"Д. Штраупайте была лишена права в течение трех лет назначаться или избираться на выборные должности. Апелляционный суд отменил это решение", – сообщила информационному агентству ELTA помощник председателя Апелляционного суда по связям с общественностью Вента Валчацкене.
Другое решение суда первой инстанции Апелляционный суд оставил без изменения.
ELTA напоминает, что 8 марта Паневежский окружной суд дал разъяснение принятого решения по делу Д. Штраупайте и постановил, что политик не может избираться на должность мэра.
Данное решение Д. Штраупайте обжаловала в Апелляционный суд, попросив признать решение суда первой инстанции незаконным.
Главная избирательная комиссия (ГИК), на основании разъяснения пересмотренного решения Паневежского окружного суда от 8 марта, сняла Д. Штраупайте с прямых выборов мэра Висагинаса.
В первом туре выборов мэра представитель партии "Свобода и справедливость" набрала 23,77 проц. голосов избирателей и прошла во второй тур, однако, как уже упоминалось, ГИК аннулировала ее избирательную регистрацию и не допустила ее к дальнейшему участию в выборах.
В 2019 г. Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Осужденная обжаловала данное решение в Апелляционный суд, добиваясь оправдания.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех
В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...
Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: интрига в том, что мы и есть настоящая Русь
После выпуска новостей — интервью с экс-советником...
Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте
Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...
Глава профсоюзов о предложениях к пенсионному накоплению: это нечестно
Соцмин Литвы представил изменения к системе...
ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников
Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...