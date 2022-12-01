Анушаускас: в Калининградской области отправленных на войну военных заменили мобилизованными

Министр рассказал, что отправленные на войну в Украину российские из Калининградской области области военные не вернулись. Однако туда прибыли мобилизованные.

"Вы знаете, угроза никуда не исчезла. Может, уровень угрозы меняется, но она никуда исчезла. То есть, если в свое время контингент в Калининградской области, мы видели, что он уменьшился, поскольку вывели часть вооруженных частей, или, как там говорилось, батальонных тактических групп, создали эти группы и отправили в Украину. Они не вернулись. Но заполнили мобилизованными. Может быть часть техники отправили, но не существенную часть. То есть мы видим, что Калининградская область как такой непотопляемый авианосец России в этом регионе - он остается. Он имеет свои возможности, имеет тактическое ядерное вооружение, здесь же, рядом с Литвой. Иногда им угрожают и Литве”, — сказал Анушаускас.

Arvydas Anušauskas © DELFI / Tomas Juodelis

Эти угрозы существуют, но они сейчас не такие существенные, поскольку Россия бросает все свои силы на войну в Украине, отмечает министр.

Говоря о вероятном распространении войны, министр обороны Литвы считает, что Европе следует готовиться к худшим сценариям.

"Я думаю, всегда нужно готовиться к худшим сценариям. Потому что, если не готовиться, то худший сценарий действительно исполнится. Кстати, не только военные западных стран, но и политики говорят, что Балтийские страны были правы: "мы теперь к ним прислушиваемся". Но тогда мы хотим, чтобы действительно прислушивались, например, насчет помощи Украине, насчет тяжелого вооружения", — сказал министр.