"Мы, страны Центральной и Восточной Европы, прекрасно понимаем, что Россия представляет долгосрочную угрозу. В эти трудные времена наши страны должны постоянно стремиться мобилизовать союзников и партнеров. Будучи наиболее уязвимыми, мы должны говорить громко и в один голос – мы должны вместе стремиться к усилению позиции сдерживания и обороны НАТО", - сказал Анушаускас.

МО информирует, что в ходе обсуждения подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле Анушаускас выделил четыре шага, которые могли бы усилить передовую оборону Альянса.

Первый – надежное сдерживание с увеличением постоянных сил в восточной части НАТО. Второй – начало современной коллективной обороны за счет утверждения региональных планов с выделением сил, предварительной дислокации техники и боеприпасов, усиления противовоздушной обороны. Третий – Швеция должна прибыть в Вильнюс как союзник, а Украина должна получить сигнал о неизбежности ее членства в НАТО. Четвертый – согласие всех союзников выделять на оборону не менее 2% от ВВП, указывает министерство.

Ко встрече министров обороны В9 в Варшаве присоединился и министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Вместе с министрами обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии он обсудил ситуацию с безопасностью в регионе в контексте войны России против Украины, роль НАТО и ЕС в поддержке Вооруженных сил Украины.

"Сейчас решающий момент в войне, и многое зависит от нашей поддержки. Мы должны продолжать оказывать военную и невоенную поддержку столько, сколько потребуется. Наша поддержка должна помочь освободить все оккупированные территории. Да, ЕС и НАТО демонстрируют активную поддержку Украины, но реальность требует от нас еще большего", - сказал Анушаускас.

Инициатива B9 является платформой для политического сотрудничества девяти стран Центральной и Восточной Европы в укреплении евроатлантической безопасности, напоминает министерство.