"Вместе с Эстонией мы продолжим проекты сотрудничества и инициативы наших стран, такие как приобретение систем HIMARS из США или согласование соглашения об усиленной обороне стран Балтии. Будем вместе работать и реализовывать решения саммитов НАТО по усилению обороны восточного фланга Альянса. Мы рассчитываем на наше тесное сотрудничество в подготовке к саммиту НАТО Вильнюсе в 2023 году. Это возможность, которую мы должны использовать", - сказал министр А. Анушаускас.
Х. Певкур во время беседы выразил удовлетворение по поводу тесного сотрудничества между Эстонией и Литвой в сфере обороны и подчеркнул необходимость дальнейшего его укрепления. Как говорится в сообщении Министерства охраны края, министры договорились в ближайшее время встретиться лично и более детально обсудить общие вопросы.
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