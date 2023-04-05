А. Анушаускас уже в четвертый раз посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину и стал первым министром обороны иностранного государства, посетившим Харьков с начала вторжения 24 февраля прошлого года.
Передал Украине часть очередного пакета военной помощи Литвы на общую сумму свыше 41 млн евро
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который во вторник отправился в Украину и передал часть пакета помощи Литвы, говорит, что стоимость очередного пакета военной помощи Литвы Украине составит около 41 млн. евро.
"В него войдет техника, новые закупки, отчисления в международные фонды", — говорит А. Анушаускас.
Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), А. Анушаускас вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым посетил Харьковскую область, где также пообщался с председателем военной администрации Харьковской области Олегом Синегубовым, мэром города Игорем Тереховым и начальником Харьковского военного гарнизона Сергеем Мельником.
Отмечается, что в настоящее время в Харьковской области все еще заминирована территория площадью 250 тыс. га, а на восстановление города Харькова требуется около 9 млрд долларов США.
В ходе визита были посещены военный госпиталь, разрушенные оккупантами села и города в 20 км от границы с Россией. Оккупанты продолжают обстрел приграничных районов.
Министры обороны Литвы и Украины обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, проводимое Литвой обучение украинских военнослужащих, реформы в сфере обороны Украины и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле.
"Вместе со странами-единомышленниками на саммите НАТО мы хотели бы дать Украине ясный сигнал о перспективах членства. Мы не можем оставить Украину без четкого пути", – сказал А. Анушаускас.
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