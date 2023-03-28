Анушаускас: подготовка к учениям "Запад" должна начаться в июле

"В июле должна начаться подготовка к учениям "Запад", которые перенесены на более раннюю дату, поскольку в этом году они не должны были состояться", - сказал радио LRT А. Анушаускас.

"В любом случае страны НАТО тоже ответственно готовятся к таким встречам, возможности принимающей стороны всегда усиливаются. Сейчас это Литва, поэтому речь идет о дополнительных мерах противовоздушной обороны и других мерах, которые необходимы для обеспечения элементарной безопасности", - подчеркнул министр охраны края.

Сам А. Анушаускас надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться ротационная модель ПВО, размещение дополнительных сил на восточном фланге и региональные планы обороны.

"Главные цели, которые сейчас обсуждаются, которые обсуждаются в различных форматах при подготовке к этому саммиту – это реализация решений Мадридского саммита относительно дополнительных сил на восточном фланге, а также ротационная модель ПВО, ее будущие возможности", - сказал министр.

"И, думаю, региональные планы обороны", - добавил А. Анушаускас.

Он также подчеркнул консенсус всех сторон по выделению 2 проц. ВВП на оборонные расходы.

"Также рубеж в 2 процента в бюджетном финансировании от валового внутреннего продукта, чтобы можно было рассчитывать на 2 процента и идти вверх, потому что ресурсы действительно нужны, многие страны увидели это в контексте войны в Украине", - подчеркнул А. Анушаускас.

А. Анушаускас: нас защищают не проценты, а их использование

Во время визита в Литву на прошлой неделе бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал запаса Бен Ходжес заявил, что недостаточно выделить 2 проц. ВВП на оборону, потому что Литва не готова защищаться, стране не хватает политических решений. Министр охраны края в ответ на это замечание подчеркнул, что важно не количество процентов, а то, на что распределяются расходы.

"Нас защищают не проценты, а использование этих процентов. В этом случае Литва сейчас выделяет 2,5 проц. И как мы это используем, какие возможности мы создаем. Он обратил внимание, что нужно не только ждать союзников, но и укреплять собственные силы. Именно на это мы и выделяем", - отметил А. Анушаускас.

ELTA напоминает, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Такого рода встречи организуются в Литве впервые.

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад" в последний раз проводились в 2021 году.

В 2014 году страны НАТО договорились приложить усилия для увеличения своих расходов на оборону не менее чем до 2 проц. ВВП к 2023 году. В прошлом году этого показателя достигли только семь из 30 членов Альянса.

Согласно отчету НАТО, 2 и более процентов от ВВП на оборону выделяют Эстония (2,12 проц.), Греция (3,54 проц.), Латвия (2,07 проц.), Литва (2,47 проц.), Польша (2,42 проц.), Великобритания (2,16 проц.) и США (3,46 проц.).

Меньше всего на оборону потратили Испания (1,09 проц.), Бельгия (1,18 проц.), Словения (1,26 проц.) и Канада (1,29 проц.).