По словам А. Анушаускаса, министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к Вильнюсскому саммиту в процессе реализации решений по сдерживанию и усилению обороны НАТО, развитию оборонных инвестиций и повышению потенциала оборонной промышленности.

Кроме того, на неформальной встрече министров обороны стран НАТО с министром обороны Украины Алексеем Резниковым будет обсуждаться помощь Украине. Перед встречей министров обороны также состоится встреча контактной группы по обороне Украины.