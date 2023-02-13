По словам А. Анушаускаса, министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к Вильнюсскому саммиту в процессе реализации решений по сдерживанию и усилению обороны НАТО, развитию оборонных инвестиций и повышению потенциала оборонной промышленности.
Кроме того, на неформальной встрече министров обороны стран НАТО с министром обороны Украины Алексеем Резниковым будет обсуждаться помощь Украине. Перед встречей министров обороны также состоится встреча контактной группы по обороне Украины.
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